وقالت جماعات مناصرة ونشطاء مثل حركة كود بينك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية، أمس الجمعة، إنه من المقرر تنظيم مظاهرات، اليوم السبت، تزامناً مع انقضاء 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والدمار.

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، على مدار شهور احتجاجات واسعة داعمة لفلسطين تراوحت بين مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض، وصولاً إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في عديد الجامعات.

في السياق نفسه، استقال ما لا يقل عن 8 مسؤولين من إدارة الرئيس جو بايدن بسبب معارضتهم لسياسته. وعطل المتظاهرون بعض فاعليات حملة إعادة انتخاب بايدن.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي: "استعداداً للفاعليات التي ستُنظّم مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، اتُخِذت إجراءات إضافية للسلامة العامة بالقرب من مجمع البيت الأبيض".

وذكر بايدن والبيت الأبيض في وقت سابق أنهما يدعمان الاحتجاجات السلمية ولكن ليس "الفوضى والعنف".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.