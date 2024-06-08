سياسة
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مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مشروع تشكيل "حكومة بديلة" لحماس بقطاع غزة
أعلن مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل موافقته على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يتضمن تشكيل "حكومة بديلة" لحركة حماس، وفق ما ذكره إعلام عبري رسمي.
مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مشروع تشكيل "حكومة بديلة" لحماس بقطاع غزة
منازل مدمرة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا بقطاع غزة. / صورة: AA
8 يونيو 2024

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وافق على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يسمح بتجربة تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس، بحيث يشمل المشروع عدة أحياء في شمال القطاع".

وأوردت الهيئة: "جزءاً من المشروع، سيوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لعدة مناطق في شمال غزة، وسيسمح بقيادة محلية مسؤولة عن إدارة الحياة في القطاع".

وأشارت الهيئة إلى أنّ مجلس وزراء الحرب، "وافق في اجتماعه الأخير، على خطة إيجاد بديل لحكم حماس، التي روج لها وزير الدفاع يوآف غالانت".

وتتضمن الخطة (المشروع التجريبي) "تزويد أحياء في شمال قطاع غزة بالمساعدات، ومساعدة قيادة محلية في تلك الأحياء على إدارة الحياة هناك"، وفق الهيئة الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى اعتزام إسرائيل، من خلال أطراف ومؤسسات دولية، إيجاد بديل للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة، عبر إيجاد هيئات مدنية من العشائر، ولكن تلك المحاولات واجهت رفضاً كبيراً من العائلات الفلسطينية.

من جهتها، حذّرت حركة حماس سابقاً من أن إسرائيل "تدير حرباً نفسية ضد الشعب الفلسطيني ونشر الفوضى" عن طريق تلك التحركات.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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