وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الخميس، إن جيش الاحتلال حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية "قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى انتفاضة ثالثة".

ويأتي هذا التحذير تزامناً مع تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وتصاعد حملة المداهمات والاعتقالات لمئات الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 531 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 9 آلاف و40، وفق مصادر فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من دخول الضفة الغربية.

كما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في وقت سابق، أن إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالاً من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مذكرة للجيش أن "التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي". وأكدت الهيئة العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، وجود المذكرة، قائلاً إنه جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية "قبل أكثر من أسبوع".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب إن عوائد الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تساوي 70% من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة".

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسمّيها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجور، ونفقات المؤسسات الحكومية.