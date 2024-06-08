سياسة
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جراء نقص الجنود.. جيش الاحتلال يبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر واتساب
يبحث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن متطوعين للقتال في غزة، مستخدماً تطبيق واتساب، في ظل النقص في صفوفه بعد نحو 9 أشهر من الحرب.
جراء نقص الجنود.. جيش الاحتلال يبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر واتساب
جنود إسرائيليون خلال التوغل البري بقطاع غزة / صورة: AFP
8 يونيو 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وحدات احتياط بالجيش بدأت البحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر إعلانات على تطبيق واتساب.

وأشارت إلى أن جنوداً في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبّروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم، مع دخول الحرب شهرها التاسع.

ونقلت القناة عن ضابط بالاحتياط قوله إنه مع بداية الحرب بلغت نسبة الحضور 120%، في حين تكاد تصل حالياً إلى 70% فقط.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن "تذمر حاد" يسود في أوساط جنود الاحتياط بجيش الاحتلال جراء طول مدة الخدمة والعمل لساعات طويلة خلال اليوم، والتمييز بين الجنود في تحمل الأعباء.

وحذر جنود خلال حديثهم للصحيفة العبرية، من أن هذا الأمر يمثل استنزافاً لهم، لافتين إلى أنه تسبب كذلك بمشكلات نفسية وزوجية وأخرى طالت حياتهم العملية.

وتشنُّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

ورغم هذه الحرب المدمرة، تعلن فصائل فلسطينية بوتيرة يومية مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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