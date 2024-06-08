وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وحدات احتياط بالجيش بدأت البحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر إعلانات على تطبيق واتساب.

وأشارت إلى أن جنوداً في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبّروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم، مع دخول الحرب شهرها التاسع.

ونقلت القناة عن ضابط بالاحتياط قوله إنه مع بداية الحرب بلغت نسبة الحضور 120%، في حين تكاد تصل حالياً إلى 70% فقط.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن "تذمر حاد" يسود في أوساط جنود الاحتياط بجيش الاحتلال جراء طول مدة الخدمة والعمل لساعات طويلة خلال اليوم، والتمييز بين الجنود في تحمل الأعباء.

وحذر جنود خلال حديثهم للصحيفة العبرية، من أن هذا الأمر يمثل استنزافاً لهم، لافتين إلى أنه تسبب كذلك بمشكلات نفسية وزوجية وأخرى طالت حياتهم العملية.

وتشنُّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

ورغم هذه الحرب المدمرة، تعلن فصائل فلسطينية بوتيرة يومية مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.