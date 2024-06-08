سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب "الفشل في تحقيق النصر".. توقعات بانسحاب غانتس من حكومة الطوارئ اليوم
قال موقع أكسيوس الأمريكي إنه من المتوقع أن يعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس انسحابه من حكومة الطوارئ في خطاب سيلقيه اليوم السبت.
بسبب "الفشل في تحقيق النصر".. توقعات بانسحاب غانتس من حكومة الطوارئ اليوم
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة / صورة: وسائل إعلام عبرية
8 يونيو 2024

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من غانتس أن الوزير تحدث مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسبوع الماضي، وأخبرهم بقراره الوشيك وطلب رأيهم.

وأخبر مسؤولون أمريكيون كبار غانتس أن القرار له، مؤكدين عدم تدخلهم في قضية سياسية إسرائيلية داخلية، وقال المصدر إنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى وصول مفاوضات صفقة الرهائن إلى مرحلة حساسة للغاية.

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسرائيلية “كان”، فإن غانتس يعتزم تقديم استقالته بسبب الفشل في صياغة خطة واضحة "لتحقيق النصر" في قطاع غزة.

ويأتي القرار على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة التي تعتبره "شريكاً وثيقاً" وحثته على البقاء في منصبه.

كما حثت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة غانتس على عدم الاستقالة حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس. وفي الوقت نفسه، حدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء مناقشة وزارية موسعة يوم الأحد، مباشرة بعد الموعد النهائي الذي حدده غانتس، حسب راديو "كان".

وانضم غانتس إلى الحكومة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، وكان أصدر إنذاراً صارماً لنتنياهو في 18 مايو/أيار حول تطوير خطة شاملة لما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول 8 يونيو/حزيران، وإلا فإنه سيستقيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في غزة على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وخلّفت الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us