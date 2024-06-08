ونقل الموقع عن مصادر مقربة من غانتس أن الوزير تحدث مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسبوع الماضي، وأخبرهم بقراره الوشيك وطلب رأيهم.

وأخبر مسؤولون أمريكيون كبار غانتس أن القرار له، مؤكدين عدم تدخلهم في قضية سياسية إسرائيلية داخلية، وقال المصدر إنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى وصول مفاوضات صفقة الرهائن إلى مرحلة حساسة للغاية.

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسرائيلية “كان”، فإن غانتس يعتزم تقديم استقالته بسبب الفشل في صياغة خطة واضحة "لتحقيق النصر" في قطاع غزة.

ويأتي القرار على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة التي تعتبره "شريكاً وثيقاً" وحثته على البقاء في منصبه.

كما حثت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة غانتس على عدم الاستقالة حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس. وفي الوقت نفسه، حدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء مناقشة وزارية موسعة يوم الأحد، مباشرة بعد الموعد النهائي الذي حدده غانتس، حسب راديو "كان".

وانضم غانتس إلى الحكومة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، وكان أصدر إنذاراً صارماً لنتنياهو في 18 مايو/أيار حول تطوير خطة شاملة لما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول 8 يونيو/حزيران، وإلا فإنه سيستقيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في غزة على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وخلّفت الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.