سياسة
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الضفة.. استشهاد فلسطيني واصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال طولكرم وأريحا
تستمر حملة المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية لمدن وبلدات الضفة الغربية، بوتيرة متصاعدة مسفرة عن سقوط شهداء وجرحى واعتقال عشرات من الفلسطينيين.
الضفة.. استشهاد فلسطيني واصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال طولكرم وأريحا
آليات وجرافات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات ومداهمات للضفة الغربية / صورة: AA
8 يونيو 2024

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم أعلن فجر السبت، استشهاد الشاب مؤمن عمر أبو عسل (22 عاماً)، متأثراً بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم".

وتابعت أن " آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية، وتمركزت على طول شارع السكة فيها، وسط إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أبو عسل".

وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين لؤي وحسين محمد شحادة، والأسير المحرر محمد نسيم عبده، بعد مداهمة منازلهم في البلدة".

وفي مدينة أريحا، نفذت قوات مدججة من جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في مخيّم عَقْبَة جبر، ونكلت بالفلسطينيين، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت لترهيب السكان، وتخريب المنازل، والمركبات.

وأعلنت وفا إصابة 11 فلسطينياً بجروح وكسور وكدمات، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيّم.

أما في مدينة القدس، أجبر الاحتلال صباح اليوم فلسطينياً على هدم بنايته السكنية المكونة من 6 طوابق، في بلدة جبل المكبر.

وقال صاحب البناية، إن محاولات ترخيصها خلال السنوات الماضية لم تسعفه، بعد صدور قرار بهدمها من بلدية الاحتلال في عام 2007.

وأضاف، أن 50 شخصاً كانوا يعيشون فيها، واضطروا إلى هدمها "لتجنب الدمار والخراب اللذين ستحدثها جرافات الاحتلال في المنازل المجاورة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين المتصاعدة في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 532 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و200 إصابة، واعتقال 9 آلاف و40، وفق مصادر فلسطينية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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