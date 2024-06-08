وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على حيَّي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين في سوق مخيم النصيرات، جراء القصف الإسرائيلي العنيف للسوق.

وقال شهود عيان إن أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من كل أنحاء مناطق وسط قطاع غزة جراء القصف الجوي والمدفعي غير المسبوق الذي يستهدف هذه المناطق.

وتحدثت مصادر طبية محلية عن استشهاد 47 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات، جراء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن "عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة والمروحيات الحربية الإسرائيلية والدبابات تشارك في الهجوم على المحافظة الوسطى".

وأضاف المكتب في بيان أن "جيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين والأطفال والنساء في كل أرجاء محافظة وسط القطاع".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الوصول لانتشال الشهداء والجرحى بسبب شدة القصف الإسرائيلي على النصيرات"

توغل إسرائيلي مفاجئ

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ في مناطق شرقي وشمال غربي مخيم النصيرات بالتزامن مع القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف مناطق واسعة من المخيم.

كما توغلت الآليات الإسرائيلية قرب جسر وادي غزة على طريق "صلاح الدين" وسط القطاع، ووسعت توغلها في شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار على كل من يتحرك في طرقات مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ورصد شهود عيان حركة نزوح لمئات من الفلسطينيين من مناطق متفرقة من المخيم باتجاه مدينة دير البلح.

وقالوا إن مئات من الفلسطينيين يركضون في طرقات المخيم هرباً من القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الذي يستهدفه بشكل غير مسبوق.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في حي الشيخ رضوان، إلى جانب 14 مصاباً آخرين بجروح مختلفة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بمخيم البريج.

وقصفت زوارق حربية إسرائيلية أيضا شواطئ بحر غزة في محيط الميناء غرب المدينة.

اشتباكات عنيفة

في الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غربي النصيرات وشرقي المخيم وفي مناطق شرقي مدينة دير البلح.

وتوغلت الآليات الإسرائيلية، بشكل محدود شرقي حي الزيتون جنوب شرقي غزة، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية النار عليه شمالي البلدة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة بيت حانون (شمال) بشكل مكثف.

أما في مدينة رفح جنوب القطاع، قصف الاحتلال مناطق متفرقة لا سيما حي الحشاش في منطقة عريبة شمال المدينة.

وتتمركز الآليات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا بشكل كامل، وفي بلدة الشوكة شرقاً، ودوار الدخني ومستشفى الكويتي ومحيط برج المصري وحي قشطة وبوابة صلاح الدين ومسجد ذو النورين وسط المدينة، ومفترق أبو السعيد وخلف مسجد العطار وصولاً إلى بحر رفح غرباً.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني شهيدين فلسطينيين بينهما طفل غربي مدينة رفح، وآخران مجهولا الهوية جراء تحلل جثمانيهما من حي البرازيل شرقي المدينة.

وفي خان يونس المجاورة استشهد 15 فلسطينياً في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلَين في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، بينما شهدت بلدة القرارة شمالي المدينة والمناطق الشرقية قصفاً مدفعياً من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.