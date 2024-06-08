سياسة
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ملتقط صورة "شروق الأرض".. وفاة أحد أول مَن داروا حول القمر
توفي رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وليام أندرس، الذي كان ضمن طاقم مهمة "أبولو 8" عام 1968، عن عمر 90 عاماً وفق ما أعلنه ابنه غريغوري أندرس.
ملتقط صورة "شروق الأرض".. وفاة أحد أول مَن داروا حول القمر
رائد الفضاء الأمريكي، وليم أندريس الذي كان ضمن مهمة "أبولو 8" / صورة: AP
8 يونيو 2024

وقال أندرس لشبكة "سي إن إن" مساء الجمعة: "توفي والدي في حادث طائرة بجزر سان خوان، نشعر بالحزن لفقدان طيار عظيم".

وشارك وليام أندرس في بعثة "أبولو 8" لاستكشاف الفضاء والتقط الصورة الشهيرة التي عُرفت بـ"شروق الأرض"، خلال مشاركته في البعثة التي كانت أول مركبة تدخل مدار القمر.

وتُظهر هذه الصورة التي التُقطت عشية عيد الميلاد عام 1968 الكوكب الأزرق وسط الظلام، فيما يبدو سطح القمر في مقدّمها.

وتعد الصورة، وهي أول صورة ملونة للأرض من الفضاء، من أهم الصور في التاريخ الحديث التي غيرت بها الطريقة التي ينظر بها البشر إلى الكوكب.

وقال مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون في منشور على منصة "إكس" أن أندرس "قدّم للبشرية واحدة من أغلى الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء".

وانطلقت بعثة "أبولو 8" في كانون الأول/ديسمبر 1968 وضمّت وليام أندرس ورائدَي فضاء آخرَين هما فرانك بورمان وجيمس لوفيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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