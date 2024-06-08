وقال وزير الخارجية الكولومبي، لويس جيلبرتو موريللو اليوم السبت، إن "الهجوم الذي نفذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُظهر لنا أن ما يحدث هناك هو إبادة وأنه لا حماية للمدنيين، وهو ما تتحدث عنه كولومبيا منذ البداية".

جاء ذلك خلال تصريحات من نيويورك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة أعرب موريللو فيها عن استنكاره للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة التي لجأ إليها الفلسطينيون النازحون في مخيم النصيرات بوسط غزة.

وأشار موريللو إلى عدم امتثال إسرائيل للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن.

وشدد على ضرورة ضمان أمن الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الطلب الأساسي هو حل الدولتَين.

والخميس، قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات ما أسفر عن 40 شهيداً بينهم 14 طفلاً و9 نساء، وإصابة 74 نازحاً منهم 23 طفلاً و18 امرأة، حسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والجمعة، طالبت الأونروا بإجراء تحقيقات في كل الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.