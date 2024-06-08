جاء ذلك كلمته الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية التي تستضيفها مدينة إسطنبول، اليوم السبت، لبحث الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال: "اليوم، بصفتنا دول مجموعة الثماني بنغلادش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، نعلن دعمنا لفلسطين من إسطنبول بأقوى طريقة ممكنة".

وأضاف أن المجموعة تأسست على ستة مبادئ هي السلام والحوار والتعاون والعدالة والمساواة والديمقراطية، ومؤكداً أن هذه المبادئ تكتسب أهمية متزايدة في وقت يكافح فيه العالم عديداً من العقبات المختلفة وحالة عدم اليقين.

وذكر أن المجموعة عقدت اجتماعها الاستثنائي لإظهار مزيد من حشد الدعم والتضامن من أجل فلسطين، قائلاً: "هذه الحرب ليست حرباً إسرائيلية-فلسطينية، بل تحد للديمقراطية العالمية".

وأشار فيدان إلى أن النظام الدولي بدأ بالانهيار بسبب النفاق وعمى بعض الدول.

وأوضح أن التطورات التي تجري في غزة منذ 8 أشهر وعلى مرأى من العالم، تظهر تآكل الأعراف والقيم العالمية.

وأكد أن استمرار المجزرة الإسرائيلية يثير التوتر الاجتماعي والغضب الشعبي في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة أن يتبنى العالم الإسلامي للمشكلة في غزة والسعي لحلها طالما لا يستطيع النظام الدولي أن يأتي بحل.

وتأسست مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، إلا أنها لأول مرة تعقد اجتماعاً لبحث قضية سياسية مثل القضية الفلسطينية.