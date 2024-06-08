سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات
ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحرير 4 محتجزين في عملية خاصة و"معقدة" بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات
ادعى جيش الاحتلال أن المحتجزين الأربعة جرى تحريرهم من قِبل "مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة". / صورة: Reuters
8 يونيو 2024

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة)، جرى صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين".

وحسب بيان الجيش فإن "المحتجزين الأربعة هم: نوعا أرغماني (25 عاماً)، وألموع مئير (21 عاماً)، وأندري كوزلوف (27 عاماً)، وشلومي زيف (40 عاماً)".

وأضاف أن الأربعة جرى "اختطافهم من قِبل مقاتلي حركة حماس من حفل نوفا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مستوطنة ريعيم" المحاذية لقطاع غزة.

كما ادعى جيش الاحتلال أن المحتجزين الأربعة جرى تحريرهم من قِبل "مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات".

وأشار إلى أن وضعهم الصحي "جيّد وجرى نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، قرب تل أبيب (وسط).

وحتى الساعة 11:00 (ت.غ) لم تعلق حركة حماس على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه.​​​​​​​

وفي وقت سابق اليوم السبت شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين في سوق مخيم النصيرات جراء القصف الإسرائيلي العنيف للسوق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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