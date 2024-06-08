جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية، اليوم السبت بمدينة إسطنبول، ركز على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال فيدان: "نعلن مرة أخرى للعالم أجمع من إسطنبول أننا لم ولن نلتزم الصمت في وجه الظلم الإسرائيلي في غزة"، مضيفاً: "ناقشنا خلال اجتماع إسطنبول ما يمكننا فعله لإنهاء الهمجية في غزة".

وشدد على أنه سيجري حشد جميع الوسائل المتاحة لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وتابع: "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الأصولية تواصل اللعب بالنار"، مشدداً على أن إسرائيل لم تقترب من أي حل دبلوماسي وأفشلت جميع المساعي.

وأشار إلى أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل أمام دول العالم لا يمكن لأي أحد إخفاؤها، مندداً بأن "نتنياهو لا يتردد في تعريض مستقبل الجميع بالمنطقة بمن في ذلك شعبه للخطر"، كما أكد أن العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل في تضخم متزايد وهذا شيء إيجابي.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر بين الطرفين، مضيفاً "قدمنا جميع أشكال المساهمة في هذه المفاوضات، وسنواصل فعل ذلك".

واعتبر إلى أن إفشال إسرائيل المستمر للمفاوضات ورفضها الموافقة على وقف إطلاق النار، باتا يتسببان في تكاليف باهظة لمن يؤيدونها دون قيد أو شرط، مؤكداً أن غزة كشفت نفاق بعض الدول.

وقال: "إن القضية الفلسطينية أثبتت ازدواجية المعايير لدول العالم فيما كانوا يتفقون تجاه أوكرانيا"، مضيفاً أن الذين يعارضون الاحتلال في أوكرانيا يعتبرون مقاومة الاحتلال في فلسطين جريمة.

وأفاد بأن "غزة أظهرت بوضوح عجز النظام الدولي وعدم كفايته"، مشدداً على أن الحصول على دولة هو حق طبيعي للفلسطينيين.

كما أكد أن معظم الدول تعترف بفلسطين، "لكنها لا تستطيع أن تصبح عضواً كاملاً في الأمم المتحدة بسبب حق النقض الذي تستخدمه الولايات المتحدة"، مشيداً بالدعم الشجاع لفلسطين من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي واعتبره "بصيص أمل".

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية كلاً من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.