سياسة
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أردوغان: أتمنى النجاح لرائد الفضاء الثاني لبلادنا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنيه النجاح لرائد الفضاء التركي توفا جيهانغير أتاسيفر، الذي سيبدأ اليوم رحلة "غالاكتيك 7" إلى الفضاء.
أردوغان: أتمنى النجاح لرائد الفضاء الثاني لبلادنا
أردوغان يجري اتصال فيديو مع رائد الفضاء التركي أتاسيفر / صورة: AA
8 يونيو 2024

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "أتمنى النجاح لرائد الفضاء الثاني لبلادنا، توفا جيهانغير أتاسيفر، الذي سيبدأ رحلته الفضائية اليوم في مهمة البحث شبه المدارية".

وأضاف: "نحن نتابع بشغف عمل رائد الفضاء الذي سيُجري 7 تجارب علمية".

ومن المقرر أن ينطلق أتاسيفر اليوم السبت، في رحلة "غالاكتيك 7" إلى الفضاء، والتي من المخطط أن تستغرق قرابة 90 دقيقة، لإجراء 7 تجارب علمية.

وستبدأ الرحلة الصعود إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم عبر طائرة حاملة، ثم إلى ارتفاع 90 كيلومتراً عن طريق إشعال محرك المركبة الذي يعمل بالوقود الهجين.

وسيُجري أتاسيفر 7 تجارب علمية ضمن نطاق الجاذبية الصغرى للأرض، وبعضها خاص بالجزيئات البيولوجية وتحليل الجينات والتغيرات الأيضية والتحليل الإشعاعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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