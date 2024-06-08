وقال أردوغان في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "أتمنى النجاح لرائد الفضاء الثاني لبلادنا، توفا جيهانغير أتاسيفر، الذي سيبدأ رحلته الفضائية اليوم في مهمة البحث شبه المدارية".

وأضاف: "نحن نتابع بشغف عمل رائد الفضاء الذي سيُجري 7 تجارب علمية".

ومن المقرر أن ينطلق أتاسيفر اليوم السبت، في رحلة "غالاكتيك 7" إلى الفضاء، والتي من المخطط أن تستغرق قرابة 90 دقيقة، لإجراء 7 تجارب علمية.

وستبدأ الرحلة الصعود إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم عبر طائرة حاملة، ثم إلى ارتفاع 90 كيلومتراً عن طريق إشعال محرك المركبة الذي يعمل بالوقود الهجين.

وسيُجري أتاسيفر 7 تجارب علمية ضمن نطاق الجاذبية الصغرى للأرض، وبعضها خاص بالجزيئات البيولوجية وتحليل الجينات والتغيرات الأيضية والتحليل الإشعاعي.