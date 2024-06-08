ووصفت الحركة في بيان عبر تليغرام "ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء (اليوم) في مخيم النصيرات وباقي مناطق المحافظة الوسطى أدت إلى استشهاد وإصابة المئات، بـ"تصعيد متوحش لحرب الإبادة التي ينفذها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إنه استعاد 4 محتجزين في عملية خاصة و"معقّدة" بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

كما ادعى جيش الاحتلال أن المحتجزين الأربعة جرى تحريرهم من قِبل "مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات"، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي "جيّد وجرى نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، قرب تل أبيب (وسط).

وشددت حركة حماس على أن "إعلان الاحتلال تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من عدوان استخدم فيه جميع الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية وارتكب خلاله كل الجرائم من مجازر وإبادة وحصار وتجويع، لن يغير من فشله الاستراتيجي في قطاع غزة".

وتابعت في بيانها: "مقاومتنا الباسلة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها، وهي قادرة على زيادة غلّتها من الأسرى، كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفذتها في مخيم جباليا في نهاية الشهر الماضي".

وأشادت الحركة بتصدي عناصر المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال اليوم والاشتباك معها "بكل بسالة" على مدار ساعات بمخيم النصيرات والمحافظة الوسطى، وإيقاع خسائر قتلى وجرحى في صفوف جيشه.

وعن ما تردد في وسائل إعلام أمريكية وعبرية، حول مشاركة أمريكية في "عملية تخليص الأسرى اليوم"، اعتبرت حماس أنه "يثبت مجدداً دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المعلنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين".

ودعت حماس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم لمزيد من الضغط، وتصعيد الحراك المندد بالعدوان والإبادة في غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حقيقي من هذه الجرائم الممتدة، والتي يندى لها جبين الإنسانية، وتحدث بالصوت والصورة أمام العالم أجمع، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم وقتلهم الأطفال والمدنيين بدم بارد.

واستشهد 210 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، السبت، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات ومناطق متفرقة في محافظة وسط قطاع غزة.