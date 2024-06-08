وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيشارك في الاجتماع الوزاري السادس رفيع المستوى للحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد في الدوحة غداW الأحد 9 يونيو/حزيران 2024.

وسيجري خلال اللقاء مناقشة علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون المؤسسي مع المجلس، بالإضافة إلى التطورات في منطقتنا، وبخاصة في غزة، حسب الخارجية التركية.

كما سيعقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.