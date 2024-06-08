سياسة
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فيدان يزور الدوحة للمشاركة بالاجتماع الوزراي بين تركيا و"التعاون الخليجي"
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي
فيدان يزور الدوحة للمشاركة بالاجتماع الوزراي بين تركيا و"التعاون الخليجي"
فيدان يزور الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزراي بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي / صورة: AA
8 يونيو 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيشارك في الاجتماع الوزاري السادس رفيع المستوى للحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد في الدوحة غداW الأحد 9 يونيو/حزيران 2024.

وسيجري خلال اللقاء مناقشة علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون المؤسسي مع المجلس، بالإضافة إلى التطورات في منطقتنا، وبخاصة في غزة، حسب الخارجية التركية.

كما سيعقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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