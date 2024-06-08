وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إنه استعاد 4 محتجزين في عملية خاصة و"معقّدة" بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه) قوله إن "خلية أمريكية في إسرائيل ساهمت في عملية تحرير 4 رهائن، عبر تدعيم عملية الإنقاذ".

وسابقاً، ذكرت الشبكة الأمريكية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "استعدت لأسابيع لعملية السبت، بمشاركة مئات الأفراد من الجيش، وجهاز المخابرات الداخلي، ووحدة خاصة من الشرطة".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يُظهر نقل المحتجزين من مخيم النصيرات إلى مروحية كانت تنتظرهم على شاطئ غزة أقلّتهم لاحقاً إلى إسرائيل.

وادعى جيش الاحتلال أن المحتجزين الأربعة جرى تحريرهم من قِبل "مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات"، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي "جيّد" وجرى نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، قرب تل أبيب (وسط).

وصباح اليوم، شن جيش الاحتلال "هجوماً واسعاً وغير مسبوق" على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة. وقال في بيان مقتضب بثه بحسابه على منصة إكس، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، فيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الهجوم الواسع بـ"غير المسبوق".

من جهتها، وصفت حماس تلك الأنباء بأنها "تثبت مجدداً دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المعلنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين".