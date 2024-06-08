سياسة
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رائد الفضاء التركي أتاسيفر: رحلتنا كانت ناجحة جدّاً وحققت جميع أهدافها
وصف رائد الفضاء التركي توفا جيهانغير أتاسيفر رحلته شبه المدارية بأنها كانت "ناجحة وحققت جميع أهدافها"، عقب استكمال المركبة شبه المدارية "VSS Unity" رحلتها بالهبوط على الأرض بعد ساعة و10 دقائق من إقلاعها من منشأة سبيس بورت بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
رائد الفضاء التركي أتاسيفر: رحلتنا كانت ناجحة جدّاً وحققت جميع أهدافها
أتاسيفر: الرحلة كانت ناجحة جداً وحققت جميع أهدافها من منظور التجارب العلمية / صورة: AA
8 يونيو 2024

وقال أتاسيفر، في تصريح صحفي، عقب استكمال رحلته شبه المدارية وهبوطه على الأرض، إنّها "كانت ناجحة جداً وحققت جميع أهدافها من منظور التجارب العلمية".

في سياق آخر، قال رائد الفضاء التركي إن "معاناة الشعب الفلسطيني لا تنسجم مع كوكبنا الجميل، وحملت الكوفية للتعبير عن ذلك".

ووصلت المركبة "VSS Unity" إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم بواسطة الطائرة الحاملة، قبل أن تشعل محركها الصاروخي الهجين للوصول إلى ارتفاع قرابة 90 كيلومتراً.

وبعد استكمال المهمة المقررة، هبط الرائد التركي أتاسيفر بنجاح مع باقي أعضاء فريق رحلة "جالاكتيك 07" المكونة من ستة أفراد، بينهم اثنان من الولايات المتحدة وواحد من إيطاليا، بالإضافة إلى ربّانين اثنين.

تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، أجرى في يناير/كانون الثاني الماضي، 13 تجربة علمية خلال مهمة "أكسيوم ميشن 3" في محطة الفضاء الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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