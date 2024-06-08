سياسة
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النصيرات.. 210 شهداء ومئات الجرحى في مجزرة الاحتلال لاستعادة 4 أسرى
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، ارتفاع عدد ضحايا "المجزرة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى 210 شهداء و400 جريح، جرى استقبالهم في مستشفيي العودة بالنصيرات، وشهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع،
النصيرات.. 210 شهداء ومئات الجرحى في مجزرة الاحتلال لاستعادة 4 أسرى
قصف إسرائيلي عنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يسقط مئات الشهداء والجرحى / صورة: Reuters
8 يونيو 2024

وأوضح المكتب أن مستشفى شهداء الأقصى غير قادر على استيعاب أعداد الشهداء والجرحى، مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بإنقاذ المستشفى وإمداده بالمستلزمات الطبية.

وشدد في بيان على أن الوضع في مستشفى شهداء الأقصى كارثي وخطير بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أن المستشفى هو الوحيد في المحافظة الوسطى ويعمل حالياً على مولد كهربائي واحد فقط بعد تعطل واحد من مولدين آخرين يعمل عليهما المستشفى منذ 8 أشهر.

وذكر أن جيش الاحتلال شن عدوانه من خلال الطائرات الحربية والمروحية ومُسيرات "كواد كابتر"، بالتزامن مع قصف منازل المواطنين بالدبابات، في نية مبيتة لارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي، استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من 200، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات، بالتزامن مع توغل مفاجئ لآليات عسكرية شرقي وشمال غربي المخيم قبل تراجعها لاحقاً.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه الحربي على مدى أكثر من ساعتين غارات عنيفة ومكثفة على مناطق وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من جميع أنحاء المخيم جراء القصف الجوي والمدفعي غير المسبوق.

وأفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ في مناطق شرقي وشمال غربي مخيم النصيرات بالتزامن مع القصف المدفعي العنيف الذي استهدف مناطق واسعة من المخيم.

ولاحقاً تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية تحت غطاء كثيف من القنابل الدخانية في غربي وشرقي النصيرات، وفق الشهود. كما توغلت الآليات الإسرائيلية قرب جسر وادي غزة على طريق "صلاح الدين" وسط القطاع، ووسعت توغلها شرقي دير البلح وفي مخيمي البريج والمغازي، حسب الشهود.

وكانت طائرات مُسيرة إسرائيلية تحلّق بشكل كثيف في سماء مخيم النصيرات وتطلق النار على كل من يتحرك في طرقاته، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وفق ما ذكر مسعفون.

وفي السياق، أفاد شهود عيان، بأن عشرات الجرحى وأشلاء عشرات القتلى ملقاة على قارعة الطريق الرئيسي لسوق مخيم النصيرات بعد قصف جوي ومدفعي إسرائيلي عنيف. فيما نزح مئات الفلسطينيين من مناطق متفرقة في مخيم النصيرات باتجاه مدينة دير البلح.

والسبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على إكس: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) جرى اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يظهر نقل المحتجزين من مخيم النصيرات إلى مروحية كانت تنتظرهم على شاطئ غزة أقلّتهم لاحقاً إلى إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب بثه بحسابه على منصة إكس، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، فيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الهجوم الواسع بـ"غير المسبوق".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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