سياسة
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أبو عبيدة يعلن مقتل أسرى للاحتلال في أثناء استعادة عدد منهم
كشف الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، مقتل بعض المحتجزين الإسرائيليين خلال المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال لاستعادة آخرين منهم، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
أبو عبيدة يعلن مقتل أسرى للاحتلال في أثناء استعادة عدد منهم
الناطق باسم كتائب القسام يكشف مقتل محتجزين إسرائيليين في أثناء عملية الاحتلال لاستعادة عدد منهم / صورة: Reuters Archive
8 يونيو 2024

ووصف أبو عبيدة في بيان مقتضب عبر تليغرام ما نفّذه "العدو الصهيوني" في منطقة النصيرات بـ"جريمة حرب مركبة"، مشيراً إلى أن أول من تضرر منها هم المحتجزون أنفسهم.

وقال: "إن العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم في أثناء العملية"، محذراً من أن هذه العملية ستشكل خطراً كبيراً على "أسرى العدو" وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إنه استعاد 4 محتجزين في عملية خاصة و"معقّدة" بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يُظهر نقل المحتجزين من مخيم النصيرات إلى مروحية كانت تنتظرهم على شاطئ غزة أقلّتهم لاحقاً إلى إسرائيل.

وادعى جيش الاحتلال أن المحتجَزين الأربعة جرى تحريرهم من قِبل "مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات"، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي "جيّد" وجرى نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، قرب تل أبيب (وسط).

وصباح اليوم، شن جيش الاحتلال "هجوماً واسعاً وغير مسبوق" على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة. وقال في بيان مقتضب بثه بحسابه على منصة إكس، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، فيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الهجوم الواسع بـ"غير المسبوق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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