سياسة
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"حزب الله" يعلن إصابة أهداف عسكرية إسرائيلية وينعى 2 من عناصره
أعلن "حزب الله"، السبت، استهداف مقار عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات، رداً على اعتداءات الاحتلال ضد قرى جنوبي لبنان، في وقت أكد فيه مقتل اثنين من مقاتليه في مواجهات مع جيش الاحتلال، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 332 عنصراً.
"حزب الله" يعلن إصابة أهداف عسكرية إسرائيلية وينعى 2 من عناصره
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية على قرية الخيام بجنوب لبنان / صورة: AFP
8 يونيو 2024

ونعى الحزب في بيانين: "رضوان علي عيسى مواليد عام 1977، من بلدة حومين التحتا، وأحمد علي يوسف مواليد عام 2003 من بلدة الشهابية، جنوبي لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

ليرتفع بذلك عدد قتلى "حزب الله" إلى 332 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، جراء مواجهات يومية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وفي السياق نفسه، قال حزب الله إن مقاتليه "قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2". كما تحدث عن استهداف مقاتليه "مبنى تابعاً ‏للاستخبارات العسكرية (الإسرائيلية) في مستعمرة مسكاف عام، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، ما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه، وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح".

وأشار الحزب إلى استهداف "مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال، بالأسلحة ‏الصاروخية"، مشدداً على أن تلك الاستهدافات جاءت "رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدات مركبا وعيترون والخيام" جنوبي لبنان.

ولم يعلق جيش الاحتلال على الفور على ما ورد في بيانات "حزب الله".

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) باستهداف إسرائيلي لأطراف بلدتي الضهيرة ويارين في القطاع الغربي، إضافة إلى غارة عنيفة على بلدة الخيام.

كما استهدفت مُسيّرة إسرائيلية بصاروخين موجهين محيط "محطة وحيد" في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، مسجلة إصابات، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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