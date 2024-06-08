سياسة
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آلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل
تجمّع آلاف المتظاهرين، أمس السبت، أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بـ"التزام خطها الأحمر بشأن غزة"، في مظاهرة تُعد من أكبر المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة مؤخراً.
آلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل
آلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل / صورة: AA
8 يونيو 2024

وشارك في المظاهرة التي نُظِّمت تحت شعار "الإبادة الجماعية خطنا الأحمر"، فلسطينيون وعرب أمريكيون، بالإضافة إلى مجموعات أمريكية أخرى، ويهود مناهضين للصهيونية ومجموعات من خلفيات عرقية ودينية. وردد الحشد شعارات مثل "لا للإبادة الجماعية في غزة" و"أوقفوا الاحتلال" و"الحرية لفلسطين" و"بايدن كفّ عن الكذب"، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وأكّد المنظمون، في حديثهم خلال المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن توقِف فوراً إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وأن تلعب دورها في وقف فوري لإطلاق النار.

وفي التظاهرة التي شارك فيها آلاف الأشخاص، ظهرت سلسلة بشرية كبيرة من مئات الأشخاص في المنطقة التي بدأت من أمام البيت الأبيض وامتدت إلى شارع 17، حاملين شريطاً أحمر، مذكِّرين بايدن بـ"خطّه الأحمر بشأن غزة".

ووُصِفت المظاهرة، التي اتخذت فيها الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأغلقت عديد الشوارع في المنطقة أمام حركة المرور، بأنها المظاهرة الأكثر ازدحاماً بشأن غزة في واشنطن بالآونة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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