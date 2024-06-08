سياسة
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كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية حرب "الإبادة" على غزة
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس السبت، أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمّرة على قطاع غزة. وكتب بيترو على "إكس": "سنوقف صادراتنا من الفحم الى اسرائيل إلى أن توقف الابادة".
كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية حرب "الإبادة" على غزة
الحرب الإسرائيلية على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
8 يونيو 2024

وكان بيترو أعلن في مايو/أيار الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفاً حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "ترتكب إبادة" بحق الفلسطينيين، كما وقف عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، علماً يأن الدولة العبرية تُشكِّل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الأمن الكولومبية.

وأورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن وقف تصدير الفحم سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الإجراء سينفّذ بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، ولن يشمل السلع التي سبق أن حصلت على إذن بتصديرها.

وقالت الحكومة إنه بين يناير/كانون الأول وأغسطس/آب 2023، صدّرت كولومبيا بضائع بقيمة 375 مليون دولار إلى إسرائيل، و"جزء كبير" من هذا المبلغ كان عائدات من الفحم، لافتةّ إلى أن المادة هي "مورد استراتيجي لتصنيع الأسلحة وتعبئة القوات وإعداد المؤن للعمليات العسكرية".

وانتُخِب غوستافو بيترو في 2022، كأول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وانتقد مراراً الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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