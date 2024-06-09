وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، داعين إلى عدم نسيان "120 محتجزاً" ما زالوا في قطاع غزة.

بدورها، قمعت الشرطة الإسرائيلية عشرات المتظاهرين باستخدام المياه العادمة واعتدت على عدد منهم بالضرب، واعتقلت متظاهرَين اثنين على الأقل، بتهمة إثارة الشغب، وفق هيئة البث الرسمية.

وفي مدينة القدس، أغلق عشرات المتظاهرين مفترق أغارون قرب ساحة باريس، حيث تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وأغلق المتظاهرون مفترق أغارون، ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل، معتبرين أن شن عمليات عسكرية ليس كافياً للإفراج عن الأسرى، وفق هيئة البث.

وشهدت مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل، مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى، من بينها حيفا وكفار سابا وقيسارية ورعنانا ومفترق كركور (شمال)، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين في مدينة حيفا بتهمة إثارة الشغب.

وفي وقت سابق السبت، قالت يديعوت أحرنوت : "على خلفية استعادة الأسرى الأربعة اليوم، تظاهر نحو 1000 شخص عند تقاطع كركور (شمال) مطالبين بمواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين الآخرين عبر إبرام صفقة، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: الفرحة بالإفراج عن المحتجزين ممزوجة بالحزن والقلق على مصير المحتجزين الـ120 الآخرين".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس السبت تمكنه من استعادة 4 أسرى في عملية خاصة بمخيم النصيرات، تزامناَ مع استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.