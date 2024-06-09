وقالت المصادر لوكالة الأناضول، إن "القوة الإسرائيلية الخاصة استخدمت في عملية التسلل إلى مخيم النصيرات، من أجل استعادة الأسرى، شاحنة نقل مغلقة ومركبة مدنية، من النوع الذي ينتشر في قطاع غزة ويُستخدم عادة في نقل البضائع والأثاث، لكنها باتت تستخدم بكثرة خلال الحرب الإسرائيلية في عمليات نقل المساعدات الإنسانية".

من جانبه، ادّعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، أن القوات الخاصة التي نفذت العملية "لم تدخل إلى منطقة النصيرات عبر شاحنة مساعدات كما لم تستخدم الرصيف الأمريكي العائم خلال العملية"، رغم تأكيد شبكة "CNN" مساهمة خلية أمريكية في العملية.

وتعليقاً على العملية، قالت كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) إن الجيش الإسرائيلي "تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم في أثناء العملية"، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق ذاته، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تقارير تحدثت عن استخدام الرصيف البحري في العملية، واعتبرت أن أي ادعاء من هذا القبيل غير صحيح. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانٍ فجر الأحد، إن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف في عمليته العسكرية لاستعادة الأسرى، مشددة على أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط.

وأظهرت لقطات فيديو السبت لحظة إجلاء جيش الاحتلال المحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي. من جهته أفاد موقع موقع أكسيوس السبت، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن ما وصفها بـ"خلية المختطفين الأمريكية في إسرائيل" ساعدت في إعادة المحتجزين الأربعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق السبت، أنه تمكن من "تحرير" 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ضابط من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لها متأثراً بإصابته خلال العملية.

وجاء ذلك تزامناً مع استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400 السبت، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.