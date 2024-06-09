سياسة
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السيطرة على حريق بسفينتين قبالة سواحل عدن بعد إصابتهما بصواريخ الحوثيين
أكدت وكالتان بحريتان بريطانيتان اليوم الأحد أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن.
السيطرة على حريق بسفينتين قبالة سواحل عدن بعد إصابتهما بصواريخ الحوثيين
 سفينتان تتعرضان للاشتعال بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن./ صورة أرشيفية: AA  
9 يونيو 2024

وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأحد، بأن سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيجوا وبربودا أصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقاً شب على متن السفينة لكن سُيطِر عليه.

وذكرت أمبري في مذكرة إرشادية: "كانت السفينة تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة عندما أصيبت المحطة الأمامية بصاروخ. شب حريق لكنه أُخمِد". وأضافت: "شوهد صاروخ ثانٍ لكنه لم يُصِب السفينة. وأطلق أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة النار على السفينة خلال الواقعة".

وقالت أمبري إن السفينة غيرت مسارها إلى الميناء بسرعة متزايدة، مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المتحدة إنها تلقت تقريراً من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف جماعة "الحوثي" اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما تقابله الجماعة برد من حين إلى آخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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