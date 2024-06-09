سياسة
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مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال، وسط اقتحامات واسعة لمدن الضفة، واستمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين بمناطق مختلفة.
مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال/ صورة أرشيفية: AA  / Others
9 يونيو 2024

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، المنطقة الشرقية في نابلس ومخيم بلاطة وقريتي مادما وعصيرة القبلية بالضفة الغربية، فيما أصيب فتى فلسطيني مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال، إثر اقتحام قرية "سالم"، شرق مدينة نابلس.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، وتمركزت بالقرب من مدرسة ذكور الجلزون الأساسية، كما اقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية واعتقلت ثلاثة أشقاء، كما اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلت ستة مواطنين من بلدة عرابة جنوب جنين بينهم سيدة، كما اقتحمت بلدات وقرى: كفيرت وعنزة وفحمة ومركة، دون أن يُبلّغ عن أي اعتقالات.

اعتداءات المستوطنين

وفي ذات السياق، اقتحم مستوطنون مساء أمس السبت أطراف بلدة دير دبوان شرق رام الله بالضفة الغربية، وتجمهروا في المنطقة.

واقتلع مستوطنون مساء السبت عشرات أشجار الزيتون، وهدموا غرفة زراعية وسرقوا محتوياتها، في مسافر يطا جنوب الخليل، وأشارت وكالة "وفا" إلى أن المستوطنين اقتلعوا وكسروا 40 شجرة زيتون وغرفة زراعية لأحد الفلسطينيين، كما سرقوا المعدات الزراعية وحطموا بعض الممتلكات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته بالضفة بما فيها القدس، فيما كثف المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى، إضافة إلى الشهداء والجرحى، إلى اعتقال 9 آلاف و100 حتى الخميس، وفق بيان هيئة شؤون الأسرى (حكومية).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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