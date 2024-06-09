سياسة
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بعد وصول "بالونات القمامة" إليها.. سيول تستأنف حملة دعائية ضد بيونغ يانغ
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنّها ستستأنف حملاتها الدعائية عبر مكبّرات الصوت ضدّ كوريا الشمالية، بعدما أرسلت بيونغ يانغ أمس السبت مئات البالونات المملوءة بالنفايات عبر الحدود.
بعد وصول "بالونات القمامة" إليها.. سيول تستأنف حملة دعائية ضد بيونغ يانغ
بالون يحمل قمامة، يُعتقد أن كوريا الشمالية أرسلته، في البحر قبالة إنتشون، كوريا الجنوبية، في 9 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
9 يونيو 2024

وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان "سننصب مكبّرات صوت نحو كوريا الشمالية اليوم ونبدأ ببث" مواد دعائية، مشيرة إلى أنّ "الشمال يتحمّل كامل مسؤولية تصعيد التوتر بين الكوريتين".

وكانت كوريا الشمالية أرسلت السبت أكثر من 300 بالون مليء بالنفايات عبر الحدود، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، موضحاً أنّ تحليل البالونات يًظهر أنّها لا تحتوي على "مواد خطيرة"، فيما أفادت الرئاسة بأنّ ذلك أجبرها على اتخاذ "إجراءات مقابلة".

وأضافت الرئاسة "على الرغم من أنّ الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام في كوريا الشمالية تحمّلها، فإنها ستبعث رسائل توعية وأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين".

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق نشطاء في كوريا الجنوبية عشرات البالونات إلى الشمال تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقاً مالية من فئة الدولار ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مّا أثار غضب بيونغ يانغ التي ردّت بإرسال بالونات مليئة بالنفايات.

وفي هذا السياق، أرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران، آلاف البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها، ثم استأنفت هذه الحملة السبت رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، الأمر الذي لا تملك الحكومة في سيول وسائل قانونية لمنعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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