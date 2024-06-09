وقال لابيد في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقداً دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت إلى الوحدة: "إنهم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسباً لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف".

وتابع حديثه للإذاعة: "إنها ليست حكومة حقاً، إنها حالة من الفوضى الكاملة ويجب عدم إضفاء الشرعية عليها"، مضيفاً: "على حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس الانسحاب من حكومة نتنياهو الفاشلة".

ومضى مخاطباً الحكومة: "هل أصبح الآن لديكم نفوذ وبن غفير وسموتريتش لا يفعلان ما يريدان؟"، مضيفاً: "هذه حكومة مجنونة. يرسلون شاحنات مساعدات إلى غزة، ومن ثم يرسل وزراء في الحكومة (لم يسمِّهم) ميليشياتهم لوقفها"، في إشارة إلى مهاجمة متطرفين يهود مرات عديدة شاحنات المساعدات إلى غزة عند المعابر الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء السبت ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس عدم الاستقالة من حكومة الطوارئ، وقال في منشور عبر منصة إكس: "هذا هو وقت الوحدة لا وقت الانقسام، وعلينا أن نبقى متّحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا"، مضيفاً: "أناشد بيني غانتس.. لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخلَّ عن الوحدة".

بدوره رد غانتس على نتنياهو قائلاً: "إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز ، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة".

ويعتزم غانتس عقد مشاورات سياسية اليوم الأحد بشأن موعد استقالته من الحكومة، بعد أن ألغى مؤتمراً كان مقرراً له أمس لهذا الغرض. وفي 18 مايو/أيار الماضي أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.