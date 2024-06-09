سياسة
2 دقيقة قراءة
لابيد يدعو غانتس للانسحاب من الحكومة..  ونتنياهو يناشده البقاء
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس إلى الاستقالة من الحكومة وعدم إضفاء الشرعية عليها، فيما ناشده بنيامين نتنياهو البقاء.
لابيد يدعو غانتس للانسحاب من الحكومة..  ونتنياهو يناشده البقاء
يائير لابيد يدعو بيني غانتس إلى الاستقالة من حكومة الحرب ونتنياهو يناشده البقاء./ صورة: Reuters  
9 يونيو 2024

وقال لابيد في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقداً دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت إلى الوحدة: "إنهم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسباً لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف".

وتابع حديثه للإذاعة: "إنها ليست حكومة حقاً، إنها حالة من الفوضى الكاملة ويجب عدم إضفاء الشرعية عليها"، مضيفاً: "على حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس الانسحاب من حكومة نتنياهو الفاشلة".

ومضى مخاطباً الحكومة: "هل أصبح الآن لديكم نفوذ وبن غفير وسموتريتش لا يفعلان ما يريدان؟"، مضيفاً: "هذه حكومة مجنونة. يرسلون شاحنات مساعدات إلى غزة، ومن ثم يرسل وزراء في الحكومة (لم يسمِّهم) ميليشياتهم لوقفها"، في إشارة إلى مهاجمة متطرفين يهود مرات عديدة شاحنات المساعدات إلى غزة عند المعابر الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء السبت ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس عدم الاستقالة من حكومة الطوارئ، وقال في منشور عبر منصة إكس: "هذا هو وقت الوحدة لا وقت الانقسام، وعلينا أن نبقى متّحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا"، مضيفاً: "أناشد بيني غانتس.. لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخلَّ عن الوحدة".

بدوره رد غانتس على نتنياهو قائلاً: "إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز ، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة".

ويعتزم غانتس عقد مشاورات سياسية اليوم الأحد بشأن موعد استقالته من الحكومة، بعد أن ألغى مؤتمراً كان مقرراً له أمس لهذا الغرض. وفي 18 مايو/أيار الماضي أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us