سياسة
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فصل مذيعة بالقناة 12 العبرية بسبب تعليقها على مظهر الأسيرة أرغماني المريح
تسبب تعليق للمذيعة والممثلة العربية لمى طاطور، على صحة الأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني ومظهرها المريح، بفصلها من القناة 12 العبرية التي تعمل بها.
فصل مذيعة بالقناة 12 العبرية بسبب تعليقها على مظهر الأسيرة أرغماني المريح
الأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع 3 آخرين بعد 9 أشهر / صورة: وسائل إعلام عبرية
9 يونيو 2024

وتساءلت لمى طاطور وهي عربية تحمل الجنسية الإسرائيلية في منشور عبر خاصية "قصتي" في حسابها على إنستغرام، عن مظهر الأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع 3 آخرين بعد 9 أشهر من أسرهم لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونشرت طاطور صورة للفتاة الإسرائيلية وعلقت عليها متسائلة: "هاي شكل واحدة مخطوفة صار لها 9 أشهر.. حواجبها أرتب من حواجبي.. بشرتها؟ شعرها أظافرها؟؟؟؟ إيش في؟؟.. عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء"، في إشارة إلى مجزرة النصيرات التي أسفرت عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

وأعلنت القناة 12 العبرية وقف طاطور وقالت في بيان لها: "ندين بشدة كلام الفنانة لمى طاطور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقدم طاطور برنامج منظور الثقافي باللغة العربية صباح يوم السبت إلى جانب إلياس عبود"، فيما أكد منتج البرنامج خالد ناطور أن "كلام لمى طاطور غير مقبول علينا ولذلك وُقفت عن العمل في البرنامج على الفور".

وتقدم لمى طاطور برنامجاً ثقافياً باللغة العربية صباح كل سبت إلى جانب إلياس عبود على شاشة القناة 12 العبرية.

وأمس السبت، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 274 شهيداً وأكثر من 698 مصاباً، بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات، تزامناً مع توغل مفاجئ لآليات عسكرية شرقي وشمال غربي المخيم قبل تراجعها لاحقاً.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، أنه تمكن من "تحرير" 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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