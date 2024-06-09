وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بأن "4 شهداء وعدة إصابات وصلوا المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كساب في حي الدرج بجانب عيادة الدرج وسط المدينة".

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بوصول شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو الكاس في مخيم البريج وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن طائرات "الأباتشي" تطلق نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، فيما ذكرت مصادر محلية أن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لعائلة أبو دقة شرق دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي جنوب القطاع، أشار الشهود إلى أن "مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق الخربة ومصبح وعريبة في مدينة رفح"، وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

يأتي ذلك غداة ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية على مخيم النصيرات إلى 274 شهيداً وإصابة 698 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة الأحد، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، راح ضحيتها 283 شهيداً و814 مصاباً، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37084 شهيداً و84494 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استهداف مولدات الكهرباء

وفي السياق، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة عاجلاً للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والاغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة، موضحة في بيان "نعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة".

وأشار البيان الصادر اليوم الأحد، إلى أن "عدداً من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الآخر للتدمير المباشر من الاحتلال الغاشم"، منوهة إلى توقعها "توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها"

وأكد البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها من الخدمة.

شبح المجاعة

وفي السياق ذاته، حذر مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، من شبح مجاعة يخيم على القطاع، وأوضح في بيانٍ صدر اليوم الأحد، أنه "جرى إحصاء نحو 50 طفلاً يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، موضحاً أن المنظومة الصحية في غزة هي هدف للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً "لكننا نحاول استئناف الخدمات الطبية بالحد الأدنى"

وحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن "9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد"، فيما استشهد أكثر من 37 طفلاً خلال العدوان نتيجة التجويع في عدد من مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً في مستشفى كمال عدوان، الذي استشهد بداخله نحو 30 طفلاً.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.