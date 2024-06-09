وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، في نبأ عاجل، بدء الاجتماع الوزاري الخليجي بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وفي وقت سابق الأحد أفادت الخارجية القطرية في بيان، بأن الدوحة تستضيف اليوم اجتماع الدورة العادية (160) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويضم مجلس التعاون الخليجي، كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

والسبت، أفادت الخارجية التركية في بيان، بأن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيشارك في الاجتماع الوزاري السادس رفيع المستوى للحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في الدوحة.

وأشار بيان الخارجية التركية، إلى أنه سيجري خلال اللقاء مناقشة علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون المؤسسي مع المجلس، بالإضافة إلى التطورات في المتطقة، وبخاصة في غزة.

كما سيعقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.