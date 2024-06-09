وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، إن طائراته المقاتلة شنت غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية، زاعماً أن من بين الأهداف "بنية تحتية إرهابية في منطقة عيترون، وبنية عسكرية في منطقة رب ثلاثين".

كما أشار البيان إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، صباح الأحد، "منصة صاروخية استخدمها حزب الله في قرية حولا جنوب لبنان"، فيما أوضح أنه رصد خلال اليوم إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة "مسغاف عام" بمنطقة إصبع الجليل، دون إصابات.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان آخر على منصة "إكس"، أنه "إثر التنبيهات التي جرى تفعيلها حول تسلل طائرة مسيرة معادية شمال البلاد عند الساعة 12.15، (9:15 ت.غ) رُصدت طائرتان مسيّرتان انطلقتا من الأراضي اللبنانية، وسقطتا في منطقة شمال الجولان".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين، وجارٍ التحقيق فيه، لكنه أوضح أنه نتيجة للسقوط نشبت حرائق في المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء الآن على إخماد الحرائق.

وأوضح أنه "جرى رصد نحو 10 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة صغيرة من زورة (في الجولان المحتل)، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق في المنطقة دون وقوع إصابات"، وفق ذات البيان.

وفي وقت سابق الأحد، دوى عديد من صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى وإصبع الجليل والجولان السوري المحتل، للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ، وفق وسائل إعلام عبرية.​​​​​​​

​​​​​​​ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، من بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.