وسيلتقي فيدان نظيره الروسي، سيرغي لافروف، غداً الاثنين، ويشارك في اجتماع "بريكس"، ومن المقرر أن يناقش خلال لقاءاته آخر التطورات في قطاع غزة وقضايا إقليمية ودولية، خصوصاً أوكرانيا وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وحسب بيان للخارجية التركية، سيجدد فيدان تأكيد مساعي أنقرة الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة سلميّاً في أقرب وقت ممكن، وسيوجه رسالة مفادها أن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم لتحقيق ذلك.

وبالإضافة إلى أعضاء بريكس، جرت دعوة 15 دولة (تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام) لحضور اجتماع التجمع.

و"بريكس" تكتل أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.​​​​​​​