سياسة
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"التعاون الخليجي" يدعو لوقف الحرب في غزة والتعامل "الجاد" مع مقترح بايدن
دعا الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى تعامل "جاد وإيجابي"، مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"التعاون الخليجي" يدعو لوقف الحرب في غزة والتعامل "الجاد" مع مقترح بايدن
مجلس التعاون الخليجي يؤكد "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطه" / صورة: AA
9 يونيو 2024

جاء ذلك في ختام الدورة رقم 160 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي يضم كلاً من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وتحدث بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، عن تقديم تل أبيب مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ودعا مجلس التعاون الخليجي إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين".

كما أدان المجلس، وفق بيان صادر عنه، "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطه".

وطالب بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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