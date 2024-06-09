سياسة
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ردّاً على مجزرة النصيرات.. "الحوثي" تعلن استهداف مدمّرة بريطانية وسفينتين
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، وسفينتين متجهتين إلى إسرائيل في بحر العرب، وتحقيق إصابات مباشرة بها وحريق.
ردّاً على مجزرة النصيرات.. "الحوثي" تعلن استهداف مدمّرة بريطانية وسفينتين
المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر / صورة: Reuters Archive
9 يونيو 2024

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان تليفزيوني: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردّاً على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة (السبت)، نفذت القوات الصاروخية (تابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".

وأشار سريع إلى أن قوات الحوثي نفذت عمليتين عسكريتين في بحر العرب بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيّرة، ضد سفينتين تتبعان شركات (لم يذكرها) انتهكتا "قرار حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة".

والسفينتان هما "نوردرني التي أصيبت بشكل مباشر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها، و إم إس سي تافشي التي تعرضت لإصابة مباشرة"، حسب سريع.

والسبت، استُشهد وأصيب مئات المدنيين الفلسطينيين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بوسط غزة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، ما تسبب في موجة استنكار واسعة.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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