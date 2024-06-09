سياسة
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الهند.. مودي يؤدي اليمين رئيساً للوزراء لولاية ثالثة ويتعهد بحماية الدستور
أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة، اليوم الأحد، بعد انتخابات لم يُحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم، متعهداً بحماية دستور البلاد.
الهند.. مودي يؤدي اليمين رئيساً للوزراء لولاية ثالثة ويتعهد بحماية الدستور
ناريندرا مودي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة / صورة: Reuters
9 يونيو 2024

جاء ذلك في كلمة له أمام رئيسة البلاد، دروبادي مورمو، خلال حفل كبير أُقيم بقصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي، حضره آلاف من كبار الشخصيات، ومنهم زعماء 7 دول في المنطقة، بالإضافة إلى نجوم بوليوود ورجال صناعة.

ومودي هو ثاني مَن يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بعد زعيم الاستقلال، جواهر لال نهرو.

ويتولى مودي (73 عاماً) منصبه لولاية ثالثة في أعقاب الانتخابات التي انتهت في الأول من يونيو/حزيران بدعم من 14 حزباً في التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا. وفي المرتين السابقتين فاز الحزب في الانتخابات بأغلبية مطلقة.

ويُنظر إلى النتيجة على أنها انتكاسة كبيرة للزعيم الذي كان يحظى بشعبية، إذ كانت استطلاعات الرأي تتوقع أن يفوز حزب بهاراتيا جاناتا بعدد أكبر من المقاعد التي فاز بها في عام 2019.

ولم يكشف مودي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد، لكن أدى مساعدوه الرئيسيون، أوراجناث سينغ وميت شاه ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل، على التوالي، اليمين الدستورية بعده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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