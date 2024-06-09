جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الكتائب عبر حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، أشارت فيه إلى أنّ أحد الأسرى القتلى يحمل الجنسية الأمريكية.

ونشرت الكتائب في المقطع صوراً لثلاثة جثامين لم تُظهر هويتهم، وغطّت وجوههم، فيما تظهر على أجسادهم آثار دماء.

وقالت، بكلمات مكتوبة على مقطع الفيديو، في رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين: "حكومتكم تقتل عدداً من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين".

وأضافت: "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، نُعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ضابط من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لها متأثراً بإصابته خلال العملية.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات، التي ارتكبها الاحتلال، إلى 274 شهيداً، بينهم 64 طفلاً و57 امرأة.