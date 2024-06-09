سياسة
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القسام: الاحتلال قتل 3 أسرى أحدهم يحمل جنسية أمريكية خلال استعادة 4 محتجزين
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل، أمس السبت، 3 أسرى خلال عملية استعادة 4 محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
القسام: الاحتلال قتل 3 أسرى أحدهم يحمل جنسية أمريكية خلال استعادة 4 محتجزين
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات التي ارتكبها الاحتلال إلى 274 شهيداً بينهم 64 طفلاً و57 امرأة / صورة: Reuters
9 يونيو 2024

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الكتائب عبر حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، أشارت فيه إلى أنّ أحد الأسرى القتلى يحمل الجنسية الأمريكية.

ونشرت الكتائب في المقطع صوراً لثلاثة جثامين لم تُظهر هويتهم، وغطّت وجوههم، فيما تظهر على أجسادهم آثار دماء.

وقالت، بكلمات مكتوبة على مقطع الفيديو، في رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين: "حكومتكم تقتل عدداً من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين".

وأضافت: "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، نُعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ضابط من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لها متأثراً بإصابته خلال العملية.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات، التي ارتكبها الاحتلال، إلى 274 شهيداً، بينهم 64 طفلاً و57 امرأة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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