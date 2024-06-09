سياسة
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استقالة قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال لفشله في 7 أكتوبر
قدم قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مبرراً قراره بـ"الفشل في حماية القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
استقالة قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال لفشله في 7 أكتوبر
استقالة قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي لفشله في 7 أكتوبر / صورة: AP Archive
9 يونيو 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، أعلن تقاعده جراء فشله في مهمة حماية منطقة غلاف غزة، ونقلت عنه قوله إن "على الجميع أن يتحملوا مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر".

وهذه ليست أول استقالة لقائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية هجمات 7 أكتوبر، إذ قدم رئيس شعبة المخابرات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، استقالته في أبريل/نيسان الماضي.

وتوقعت وسائل إعلام عبرية، خلال الشهور الماضية، أن يستقيل مسؤولون كبار في الجيش، تحت وطأة "الفشل" في 7 أكتوبر.

في سياق متصل، كشف إعلام عبري، الأحد، أن جنديّاً إسرائيليّاً أقدم على الانتحار، بعدما طُلبت منه العودة إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إذ سبق وقضى 78 يوماً في القطاع خلال الحرب.

وحسب موقع "واللا" الإخباري العبري: "انتحر جندي الاحتياط، إليران مزراحي، الجمعة الماضي، بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة، إذ كان من المفترض أن يعود إلى الخدمة في رفح جنوبي قطاع غزة، قبل انتحاره".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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