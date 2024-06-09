جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد فيدان، أنه لا يمكن تجاهل الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء الفلسطينيون والمعاملة القاسية التي يتلقونها. كما دعا إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لممارسة الضغط على إسرائيل وحلفائها.

وأضاف: "دعونا نرتب صفوفنا من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم العالمية التي نسيها بعض أصدقائنا الغربيين".

من جهة أخرى، شدد فيدان على استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة، "ولكن يجب أن يعوِّض أولئك الذين دمروها وساعدوا في تدميرها أيضاً عن هذه الأضرار".