سياسة
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تلبية لدعوة أردوغان.. رئيس أذربيجان يزور تركيا الاثنين
يجري الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل إلى تركيا، غداً الاثنين، استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ ستستعرض الاجتماعات العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين.
تلبية لدعوة أردوغان.. رئيس أذربيجان يزور تركيا الاثنين
رئيس أذربيجان إلهام علييف يزور تركيا الاثنين تلبيةً لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان / صورة: AP
9 يونيو 2024

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان على منصة إكس: "استجابةً لدعوة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سيجري رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف زيارة عمل إلى بلادنا في 10 يونيو/حزيران 2024".

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية ستُعقد في العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تستعرض العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان بجميع أبعادها، إضافة إلى مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين.

وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، تهدف الاجتماعات أيضاً إلى تبادل الأفكار حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، حسب بيان دائرة الاتصال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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