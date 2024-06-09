وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان على منصة إكس: "استجابةً لدعوة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سيجري رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف زيارة عمل إلى بلادنا في 10 يونيو/حزيران 2024".

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية ستُعقد في العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تستعرض العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان بجميع أبعادها، إضافة إلى مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين.

وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، تهدف الاجتماعات أيضاً إلى تبادل الأفكار حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، حسب بيان دائرة الاتصال.