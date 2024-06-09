سياسة
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"لاتخاذ قرارات شجاعة".. بن غفير يطالب بالانضمام لمجلس الحرب بدلاً من غانتس
طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميم نتنياهو بالانضمام إلى مجلس الحرب، بعد استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.
"لاتخاذ قرارات شجاعة".. بن غفير يطالب بالانضمام لمجلس الحرب بدلاً من غانتس
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. / صورة: AP Archive
9 يونيو 2024

وقال بن غفير، في منشور على إكس: "في ضوء تقاعد غانتس، وجهت طلباً إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن لسكان الجنوب والشمال وإسرائيل ككل".

وأعلن غانتس في وقت سابق الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ بقيادة نتنياهو، بحجة أن الأخير "يعرقل تحقيق انتصار حقيقي" في الحرب على غزة، ليعلن بعده الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، استقالته أيضا.

وانضم حزب غانتس، "الوحدة الوطنية"، إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، التي باتت تُسمى "حكومة الطوارئ"، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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