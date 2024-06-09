وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أصدر الملك سلمان "أمره الكريم باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المستضافين من فلسطين إلى 2000 حاج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، وفق الوكالة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ووفق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فإن الوزارة "قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين".

وأفاد بـ"إعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان، التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة".

والسبت، وصلت قوافل الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى السعودية لأداء فريضة الحج، في حين تحرم إسرائيل حجاج غزة من أداء هذه الفريضة.

ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، في 22 مايو/ أيار الماضي، بمنع آلاف المواطنين من القطاع من أداء فريضة الحج بسبب احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر.

ومنذ 6 مايو، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستولى في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام خروج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وأعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي الخميس، وصول نحو مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية الأربعاء الماضي.

وفي 2023، سجلت السعودية إجمالي عدد حجاج تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم ما يزيد عن 184 ألفاً من الداخل.