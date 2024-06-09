وفي بيان، قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة: "تمكنت طواقمنا في محافظة غزة من انتشال 6 شهداء، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما مع جنينها، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية في مدينة غزة".

وأضاف: "البناية السكنية مكونة من أربع طوابق تعود لعائلة العرعير، في منطقة سوق العملة، بغزة". ولم يحدد الدفاع المدني عدد المصابين، ولم يذكر طبيعة إصاباتهم.

وأفاد شهود عيان بأن قصف البناية السكنية أدى إلى سماع انفجار ضخم في أنحاء مدينة غزة، واندلاع سحابة غبار كبيرة جراء تدمير المبنى.

وأوضح الشهود أنه تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وأن الطواقم الطبية والدفاع المدني تواصل البحث عن ضحايا ومصابين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.