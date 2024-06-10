سياسة
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مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس.
مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة
مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة / صورة: Reuters Archive
10 يونيو 2024

والنسخة الأخيرة من نص مشروع القرار "ترحب" بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار. وتدعو إسرائيل وحركة حماس إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير" تطبيقاً مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان: "يجب على أعضاء المجلس أن لا يَدَعوا هذه الفرصة تفلت من أيديهم، ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على 3 مراحل، مدة كل منها نحو 40 يوماً، للانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.

وفي نسخته الثالثة التي وُزعت الأحد على الدول الأعضاء، يُحمّل مشروع القرار الأمريكي بوضوح حركة حماس مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة، ويحض الحركة "على قبوله أيضاً، ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط".

ووفقاً للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "ما دامت المفاوضات مستمرة".

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن عدداً من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خصوصاً الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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