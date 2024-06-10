وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، في بيان، "استشهاد يوسف عبد الدايم (21 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي"، من سكان مخيم طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت ضاحية ذنابة الملاصقة لمخيم طولكرم بالمدينة، وداهمت عدداً من منازلها وفتَّشتها. وبيَّنوا أن الجيش نشر قناصة قوات خاصة على أسطح العمارات، وأطلقوا النار تجاه عدة أحياء، مما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة طفل بشظايا رصاص قوات الاحتلال، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي مخيم الفارعة قرب طوباس استُشهد فلسطيني وأُصيب أربعة خلال اقتحام نفَّذه الجيش الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جداً برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى، ولاحقاً أعلن الأطباء استشهاده.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال داخل المخيم بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في إحدى البنايات، بعد انسحابها من المخيم الذي اقتحمته لمدة خمس ساعات.

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، اقتحام مخيم الفارعة، بعد انسحابه بنحو ساعتين من المخيم، واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش، وسُمعت أصوات تفجيرات. كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن فتى يبلغ من العمر 15 عاماً أُصيب برصاص حي في الظهر بالمخيم.

استمرار اعتداءات المستوطنين

في سياق متصل، شن مستوطنون إسرائيليون، الأحد، سلسلة هجمات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وذلك بإضرام النيران في منزل وإحراق نحو 200 شجرة زيتون.

ففي بلدة برقة، شمال غربي نابلس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت إلى المستشفى إصابتين لشابين (23 و21 عاماً) "جراء سقوط عن مرتفَع في أثناء المواجهات (بين السكان والجيش الإسرائيلي)". وفي البلدة نفسها، قالت وكالة "وفا" إن مستوطنين أحرقوا منزلاً. ووفق الوكالة فإن مستوطنين "وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ألقوا إطارات مشتعلة تجاه منازل المواطنين في منطقتي المنشرة والحاووز شمال برقة، مما أدى إلى احتراق أراضٍ زراعية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات "خلال مواجهات في قرية عوريف جنوبي نابلس".

واعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطنين من عائلة المخامرة في قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم كما أحرقوا نحو 200 شجرة زيتون في منطقة عين البيضا".

وجنوبي الضفة الغربية أيضاً، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طاقم إسعاف تابعاً لها نقل إلى المستشفى الأهلي في الخليل "إصابة لطفل (16 عاماً) بالرصاص الحي في الظهر من بلدة بيت آمر شمالي الخليل". كما اندلعت مواجهات مع السكان الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص والقنابل الغازية مما أدى إلى إصابة الطفل بجراح خطيرة".

وخلال مايو/أيار الماضي، نفَّذ مستوطنون 221 اعتداءً ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).