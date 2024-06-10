سياسة
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السودان.. خروج مستشفى الفاشر عن الخدمة و"الأغذية العالمي" يحذّر من مجاعة
تسببت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية أمس الأحد، في إخراج مستشفى الفاشر الرئيسي في ولاية شمال دارفو عن الخدمة.
السودان.. خروج مستشفى الفاشر عن الخدمة و"الأغذية العالمي" يحذّر من مجاعة
برنامج الأغذية العالمي قال إن سوء التغذية بين الأطفال بالسودان وصل إلى مستويات تثير القلق / صورة: Reuters
10 يونيو 2024

واتهمت نقابة أطباء السودان قوات من "الدعم السريع" شبه العسكرية باقتحام المشفى، فيما لم يصدر أي تعقيب أمس من الأخيرة على الأمر، وقالت النقابة في بيان، بأن الاقتحام إن الحادثة تسببت في إخراج المستشفى عن العمل، وهو واحد من قليل متبقٍّ لمواطني المدينة.

وكشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور أمس الأحد، تَعرُّض مركز صحي بمعسكر أبوشوك للنازحين السبت، لقصف بثلاث قذائف في أثناء اشتباكات الفاشر، نتج عنه ما يفوق 30 إصابة، بالإضافة إلى قتيلن.

وجراء نقص الغذاء بسبب القتال الدائر في 12 ولاية من أصل 18 في البلاد، دعا عدد من المنظمات الأممية والدولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي أمس الأحد، من أن الجوع واليأس يدفعان سكان السودان إلى "أكل العشب وأوراق الشجر"، فيما وصل سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تثير القلق.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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