واستشهد 6 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بعد قصف منزل في مدينة غزة وفقاً لوكالة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وامتد القصف المدفعي الإسرائيلي لمناطق تل الهوا وحي الزيتون في مدينة غزة التي تعرضت شواطئها لقصف سلاح بحرية الاحتلال.

ووفقاً لـ"وفا" تعرضت مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة لقصف مدفعي عنيف وغارات جوية خلفت عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وسط قطاع غزة، أفادت الوكالة أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على مدينة دير البلح، ومنطقة أبو العجين بالتزامن مع قصف مدفعي تعرضت لها المناطق الشرقية من دير البلح.

وتراجع جيش الاحتلال من المناطق الشرقية لدير البلح بعد توغلها فيها طيلة الخمسة أيام الماضية، مخلفاً عدد من الشهداء ودمار في منازل وممتلكات المواطنين.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نجحت بالوصول إلى المناطق التي تراجع منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشلت جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش بالأيام الماضية، خلال توغله بالمنطقة.

وأضافوا أن جيش الاحتلال قبل تراجعه من المنطقة نسف مجموعة من المنازل، وقام بتجريف العديد من المناطق السكنية والزراعية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جما عية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.