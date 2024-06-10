سياسة
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للمرة الثامنة.. بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط من أجل هدنة في غزة
يجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، زيارة إلى مصر ضمن جولة جديدة في الشرق الأوسط هي الثامنة له بالمنطقة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
للمرة الثامنة.. بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط من أجل هدنة في غزة
بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للترويج لهدنة في قطاع غزة / صورة: AFP
10 يونيو 2024

وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 31 مايو/أيار الماضي، ويكثف بايدن الجهود لوقف الحرب التي تحصد أعداداً كبيرة من المدنيين وتهدد بثني جزء كبير من الناخبين عن التصويت له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي حين أكد بايدن أن المقترح إسرائيلي، تطرح استقالة الوزير بيني غانتس، أمس الأحد، من حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، تعقيداً جديداً للجهود الدبلوماسية الأمريكية.

ويأخذ غانتس، رئيس هيئة الأركان سابقاً، على رئيس الوزراء عدم اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية للسماح بتحقيق "انتصار فعلي" من خلال الامتناع عن وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة خصوصاً.

يأتي ذلك فيما تشدد الولايات المتحدة الضغط للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي، إذ طلبت واشنطن اليوم الاثنين، من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى وقف إطلاق النار، بالتزامن مع زيارة بلينكن إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان: "اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الداعم للمقترح" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.

وأضاف: "يجب على أعضاء المجلس أن لا يَدَعوا هذه الفرصة تفوتهم، ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على ثلاث مراحل، مدة كل منها نحو 40 يوماً، للانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.

وفي نسخته الثالثة التي وُزعت الأحد على الدول الأعضاء، يُحمّل مشروع القرار الأمريكي بوضوح حركة حماس مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة، ويحض الحركة "على قبوله أيضاً، ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط".

وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فورياً وكاملاً"، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة"، ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقاً للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "ما دامت المفاوضات مستمرة".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح، جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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