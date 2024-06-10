سياسة
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تراجع لليورو وأسهم البورصة بعد دعوة الرئيس الفرنسي لانتخابات برلمانية مبكرة
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى انتخابات برلمانية مبكرة عقب خسارة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين المتطرف.
تراجع لليورو وأسهم البورصة بعد دعوة الرئيس الفرنسي لانتخابات برلمانية مبكرة
تراجع لليورو وأسهم البورصة بعد دعوة الرئيس الفرنسي لانتخابات برلمانية مبكرة / صورة: Reuters
10 يونيو 2024

وانخفض المؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية 1.8% إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر، كما تراجعت أسهم بنوك مثل "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"كريدي أغريكول" ما بين 3.8% و5.5%. كما هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7%، اليوم الاثنين، وسط تراجع في أسواق أوروبية، بينها المؤشر "داكس" الألماني 0.7% و"إيبكس" الإسباني 1%.

من ناحية أخرى، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر تقريباً، إذ انخفضت العملة الموحدة بنحو 0.3%، كما تراجعت العقود المستقبلية للسندات الفرنسية. وقال رئيس استراتيجية العملة في "ساكسو بنك"، تشارو تشانانا، إنه اليورو تراجع إثر ضربة مزدوجة من بيانات الوظائف الأمريكية الساخنة، الجمعة الماضي، وعدم اليقين السياسي في أوروبا، بعد نتائج انتخابات أمس.

ودعا الرئيس الفرنسي، أمس الأحد، إلى انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده بعد هزيمة ثقيلة في البرلمان الأوروبي، وحدد أن "الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستجري في 30 يونيو/حزير ان الجاري، والثانية في 7 يوليو/تموز المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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