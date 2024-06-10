وانخفض المؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية 1.8% إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أشهر، كما تراجعت أسهم بنوك مثل "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"كريدي أغريكول" ما بين 3.8% و5.5%. كما هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7%، اليوم الاثنين، وسط تراجع في أسواق أوروبية، بينها المؤشر "داكس" الألماني 0.7% و"إيبكس" الإسباني 1%.

من ناحية أخرى، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر تقريباً، إذ انخفضت العملة الموحدة بنحو 0.3%، كما تراجعت العقود المستقبلية للسندات الفرنسية. وقال رئيس استراتيجية العملة في "ساكسو بنك"، تشارو تشانانا، إنه اليورو تراجع إثر ضربة مزدوجة من بيانات الوظائف الأمريكية الساخنة، الجمعة الماضي، وعدم اليقين السياسي في أوروبا، بعد نتائج انتخابات أمس.

ودعا الرئيس الفرنسي، أمس الأحد، إلى انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده بعد هزيمة ثقيلة في البرلمان الأوروبي، وحدد أن "الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستجري في 30 يونيو/حزير ان الجاري، والثانية في 7 يوليو/تموز المقبل".