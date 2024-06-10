سياسة
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اندلاع حرائق شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ ومسيَّرات من لبنان
أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، اندلاع حرائق وتضرر مبانٍ في عدد من البلدات شمالي إسرائيل، تزامناً مع انطلاق صافرات الإنذار، إثر إطلاق مسيَّرات وصواريخ مضادة للدروع من لبنان.
اندلاع حرائق شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ ومسيَّرات من لبنان
منذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً على الحدود أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني / صورة: AFP
10 يونيو 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "جرى رصد عدة أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان"، كما جرى "تفعيل للإنذارات في منطقة الجليل الغربي مرتين، اليوم (الاثنين)، خشية تسلل قطعة جوبة معادية".

وأضاف البيان الإسرائيلي: "تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض هدفين جويين (مُسيرتين) فوق البحر قبالة شواطئ نهاريا"، كما "سقط هدفان جويان تسللا من لبنان في منطقة كابري، وتسببا في اندلاع حريق، وإلحاق أضرار بالمنطقة".

وأعلن جيش الاحتلال أنه "في وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية مناطق صالحاني وعيتا الشعب وحنين في جنوب لبنان، لإزالة تهديدات"، دون مزيد من التفاصيل، كما أكد رصد عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع "نحو منارا ويارون وأفيفيم ومرغاليوت ويفتاح (قرب الحدود اللبنانية)، حيث أُصيب بعض المباني في منارا ويفتاح، كما اندلعت حرائق هناك".

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "اندلاع حرائق في مواقع عدة، وظهرت أضرار في منزل بكيبوتس (مستوطنة) منارة، ولم يُبلغ عن إصابات".

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا بـ"الأسلحة ‏المناسبة"، مبنيين عسكريين في مستوطنة "يرؤون"، التي يتمركز فيها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في بيانه أن العمليتين تأتيان "رداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً بلدتي حولا وشبعا"، وأضاف حزب الله أنه استهدف "تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية ودمَّرها".

وصباح اليوم الاثنين، تعرضت منطقة المربعة في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً على الحدود، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلَّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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